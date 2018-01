Tim Burton pode lançar continuação de 'Beetlejuice'

SÃO PAULO - Tim Burton poderá dirigir a continuação de seu filme Os Fantasmas se Divertem (1988), Beetlejuice no original. Em entrevista à MTV, o aclamado diretor afirmou que adoraria voltar a trabalhar com Michael Keaton, ator que interpretou o personagem Beetlejuice no longa original.

"Eu amo o Beetlejuice e Michael se saiu muito bem quando o interpretou. Disse ao Seth - um dos roteiristas da produção - que se ele tivesse alguma ideia a respeito, poderia ir em frente e que depois daria uma olhada. No passado, até tentei algumas coisas, mas já faz tempo", revelou Burton.

Os boatos de uma possível continuação para Os Fantasmas se Divertem começaram em setembro do ano passado, quando a Warner Bros anunciou que estava interessada em desenvolver uma continuação para o longa.

Grahame-Smith - autor de Orgulho e Preconceito e Zumbis - e David Katzenberg foram anunciados como roteiristas do filme.