Tim Burton e Winona Ryder estarão em 'Beetlejuice 2'

O diretor Tim Burton confirmou, à MTV norte-americana, que está trabalhando na sequência de Beetlejuice, filme clássico de 1988. Durante a entrevista, Burton ainda respondeu de forma positiva sobre o retorno de Winona Ryder. "Yeah, yeah, yeah", respondeu o diretor.

Burton e a atriz, segundo ele conta, voltaram a trabalhar juntos recentemente, em um clipe para a banda norte-americana The Killers. O vídeo em questão é da faixa "Here With Me" e foi lançado em 2012.

"Eu não falava com ela há um tempo. E ela é tão incrível", disse Burton. "Eu estava tão feliz em vê-la. Esse tipo de coisa significa algo para mim. Michael (Keaton), ela, e aquele personagem. Eu senti falta disso. Há uma liberdade sobre aquele personagem que eu amo."

O personagem título, que no Brasil teve o nome traduzido ao pé da letra para Besouro Suco, foi interpretado por Michael Keaton. O ator, que também interpretou o Batman em dois filmes, de 1989 e 1992, sob o comando do diretor, disse que se Burton estivesse no projeto, ele também estaria.

Keaton interpretou Beetlejuice, um fantasma que assombrava uma casa abandonada quando o nome dele era repetido em voz alta três vezes. Winona interpretava Lydia Deetz, papel que ela deve voltar nesta nova sequência. Beetlejuice 2 não tem previsão de estreia.