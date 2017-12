Tim Burton dirigirá dois filmes em 3-D para Disney

O diretor americano Tim Burton assinou um contrato com a Disney para dirigir dois filmes em 3-D, Alice no País das Maravilhas e Frankenweenie, informou nesta sexta-feira, 16, a edição digital da revista Variety. A adaptação do clássico de Lewis Carroll, a cargo da roteirista Linda Woolverton, combinará a técnica conhecida como "Performance Capture", que digitaliza atores, incluindo suas vozes, e os transforma em imagens geradas por computador, com interpretações reais. Burton dirigirá Alice no País das Maravilhas no início do ano, e depois passará a trabalhar em Frankenweenie, que se baseia em um curta feito pelo próprio diretor em 1984, sobre um cachorro devolvido à vida por seu dono. O filme, que será rodado com a técnica de animação stop-motion, faz parte do esforço da Disney para aumentar sua produção em 3-D, após obras como O Galinho Chicken Little e A Família do Futuro.