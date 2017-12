Tilda Swinton ganha Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante 2008

O Oscar 2008 de Melhor Atriz Coadjuvante foi para Tilda Swinton, por seu papel de executiva assassina em Conduta de Risco. O resultado pode ser considerado uma "zebra", uma vez que Cate Blanchett estava cotada como favorita por sua atuação em Não Estou Lá, porém não foi injusto. Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores Cate Blanchett é a favorita entre as atrizes coadjuvantes Tilda Swinton ficou surpresa com o prêmio. Ela dedicou o Oscar ao seu agente americano, que, segundo ela, se parece muito com a estatueta "nas partes da cabeça e bumbum". "Se não fosse ele, eu não estaria na América, portanto, esse prêmio é para você, Brian." A atriz agradeceu ainda o ator George Clooney. "Sua seriedade e dedicação em seu trabalho em Batman... você foi incrível." Também disputavam na categoria Cate Blanchett (Não Estou Lá), Ruby Dee (O Gângster), Saoirse Ronan (Desejo e Reparação), Amy Ryan (Medo da Verdade).