Thriller coreano 'Invasão Zumbi' promete agradar fãs do gênero; veja o trailer

Com estreia programada para 24 de novembro, o longa coreano Invasão Zumbi ganha trailer dublado e legendado em português.

Estrelado por Yoo Gong, filme mostra uma Coreia infestada por um vírus não identificado, que começa a tomar todo o país transformando as pessoas em zumbis. E a opção do governo, para tentar conter a praga, é estabelecer a lei marcial.

Em meio a tudo isso, várias pessoas, que estão a bordo do trem expresso para Busan, uma cidade que defendeu com sucesso o surto viral, terão de lutar pela própria sobrevivência. Durante esse trajero, que tem 453 km, as pessoas que lá estão precisarão se defender e defender amigos e parentes também.

Em sua estreia na Coreia do Sul, o thriller arrebentou as bilheterias, chegando à marca de 5 milhões de espectadores, superando produções como A Era do Gelo: O Big Bang e Procurando Dory. É a maior bilheteria sul-coreana de 2016.

Trailer dublado:

Trailer legendado: