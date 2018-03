'The Roommate' lidera bilheterias da América do Norte

Segundo as estimativas do estúdio no domingo, "The Roommate" arrecadou 15,6 milhões de dólares em seus três primeiros dias, valor equivalente aos seus gastos de produção e dentro das expectativas.

"Sanctum", uma aventura submarina em 3D produzida por James Cameron, ficou distante, em 2o lugar, com 9,2 milhões de dólares.

O campeão da semana passada, o suspense com Anthony Hopkins "O Ritual", escorregou para o 6o lugar, com 5,6 milhões de dólares.

O terceiro lugar ficou com a comédia romântica com Natalie Portman, "Sexo sem Compromisso", que caiu uma posição e arrecadou 8,4 milhões de dólares. Um dos favoritos ao Oscar, "O Discurso do Rei" subiu uma posição para o 4o lugar, arrecadando 8,3 milhões de dólares, e a adaptação do super-herói "O Besouro Verde" caiu uma posição, para o 5o lugar, com 6,1 milhões de dólares.

Mulheres com menos de 21 anos contribuíram com dois terços das vendas de ingressos. Essa faixa demográfica é a que tem menor probabilidade de estar assistindo ao Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano e o maior evento televisivo dos Estados Unidos.

As vendas caíram nas bilheterias, refletindo a escassez de público por conta do Super Bowl. Os 12 maiores filmes das bilheterias arrecadaram 75 milhões de dólares, queda de 18 por cento em relação ao final de semana passado, e redução de 24 por cento em um período de um ano, segundo a Hollywood.com.

(Reportagem de Dean Goodman)