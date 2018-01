'The Rock' provoca gargalhadas como 'O Fada do Dente'

Depois de correr e distribuir muita pancadaria, astros fortões de filmes de ação costumam se voltar para comédias infantis para ganhar dinheiro. Foi assim com Arnold Schwarzenegger em Um Tira no Jardim da Infância e com Sylvester Stallone em Pare! Senão mamãe atira. Recentemente esse clube ganhou mais um membro, Dwayne Johnson, mais conhecido como 'The Rock'.

Depois de Treinando com o Papai, o ator aparece nas telas com O Fada do Dente, que estreia em todo o país apenas em cópias dubladas.

Nessa comédia infantil que precisou de cinco roteiristas, Johnson é o jogador de hóquei Derek Thompson. Veterano, sua carreira dá os últimos suspiros. Seu apelido é "o fada do dente" por conta de sua truculência, sendo capaz de derrubar os jogadores adversários com tanta força que resulta na perda de algum dente na queda.

Apesar de ter uma namorada, Carly (Ashley Judd, de Possuídos), ele é um tanto amargurado pois sabe que sua carreira está perto do fim. Também tenta, em vão, conquistar a amizade do filho adolescente dela, sem conseguir.

As coisas se complicam quando o jogador acaba com o sonho de um garotinho que almejava uma carreira como jogador de hóquei. Derek também quase conta à filha de sua namorada que a Fada do Dente não existe - o que deixa o ministério das fadas em polvorosa. Governado por Lily (a eterna Mary Poppins, Julie Andrews), o reino das fadas condena o jogador a ser um Fada do Dente de verdade por uma semana.

Em seu castigo, Derek terá não apenas de usar um figurino especial, como também terá asas, uma varinha e alguns apetrechos mágicos. Seu supervisor será Tracy (Stephen Merchant, da série The Office), um homem que sonha em ser fada dos dentes, mas como não tem asas, não pode desempenhar tal função.

A princípio, o castigo atrapalha sua vida. Ele é chamado para o trabalho - recolher um dente e deixar uma nota de dinheiro em troca - nas horas mais impróprias, no meio de um jogo ou quando está namorando Carly.

Mas como O Fada do Dente é um filme-família, Derek vai perceber que, por mais que tenha convencido crianças a abandonarem seus sonhos, eles valem a pena serem perseguidos. É a mesma lição de sempre nas produções do gênero.

Dwayne 'The Rock' Johnson, que nunca foi ator de verdade, não precisa se esforçar muito aqui. Afinal, seu personagem passa parte do tempo batendo de frente com jogadores do time adversário e o restante fazendo estripulias como fada - nada que envolva muitas habilidades dramáticas. (Alysson Oliveira, do Cineweb)