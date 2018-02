"The Imitation Game" ganha o prêmio principal no Festival de Toronto

O filme “The imitation Game”, uma cinebiografia sobre o matemático britânico e decodificador da Segunda Guerra Mundial Alan Turing, venceu o principal prêmio do Festival Internacional de Toronto, no domingo.

O filme, com Benedict Cumberbatch no papel de Turing, levou o prêmio do público de melhor filme na 39a edição do festival.

Aceitando o prêmio em nome do diretor, Morten Tyldum, o representante da produtora Elevation Pictures, Noah Segal, disse simplesmente “Que delícia”, em uma referência a um membro da plateia que havia declarado a mesma coisa sobre Cumberbatch durante uma sessão de perguntas e respostas após a exibição do filme.

“Foi inquietante, mas verdadeiro”, disse Segal.

O prêmio, que é escolhido pela plateia e já foi concedido a vencedores do Oscar, como “Quem Quer Ser um Milionário”, e “12 Anos de Escravidão”, deve aumentar as expectativas sobre o filme de Tyldum.

Turing interpreta um matemático brilhante que decodifica o código alemão Enigma, ajudando a encerrar a guerra. Ele se matou aos 41 anos após ter sido condenado por ser homossexual.

Cumberbatch, um dos atores mais cobiçados no cinema e na televisão, aceitou imediatamente o papel para ser Turing, disse à Reuters na semana passada.

“Há um grande peso, um ônus de responsabilidade”, disse o inglês de 38 anos. “Este foi um homem extraordinário e, infelizmente, estranhamente pouco conhecido por seus feitos.”

Outros filmes que tiveram destaque foram "Learning to Drive”, sobre uma escritora de Manhattan interpretada por Patricia Clarkson e "St. Vincent”, com o veterano Bill Murray.

Iniciado em 1976, o festival de Toronto agora figura junto a Cannes e Sundance como um dos principais do mundo, e frequentemente serve como ponto de lançamento de filmes atores que concorrerão ao Oscar, assim como filmes internacionais que buscam acordos de distribuição na América do Norte.

