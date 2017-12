'The Counterfeiters' ganha Oscar de Melhor Filme Estrangeiro A atriz indicada Penélope Cruz entregou o prêmio de melhor filme estrangeiro ao austríaco The Counterfeiters, Stefan Ruzowitzky. Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores O ator principal da produção falou sobre a situação dos cineastas austríacos na América. "Muitos cineastas austríacos estão trabalhando aqui e todos tiveram que sair da Áustria por causa do nazismo. Então, faz todo sentido o primeiro filme a ganhar de lá ser sobre nazistas. Obrigada a todos. O elenco incrível, equipe maravilhosa, minha família que sempre me apoiou. Muito obrigada." Também concorreram Beaufort (Israel), Katyn (Polônia), Mongol (Casaquistão) e 12 (Rússia).