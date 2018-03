Testamento de Ledger não deixa nada para ex-noiva e filha

O ator australiano Heath Ledger, de 28 anos, não deixou nada à sua ex-noiva, Michelle Williams, e sua filha Matilda Rose, de 2 anos, em seu testamento, pois nunca atualizou o documento depois que ambas entraram em sua vida. O astro do filme O segredo de Brokeback Mountain foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York no dia 22 de janeiro. Veja também: Galeria de fotos Ledger morreu por overdose de remédios Morte do ator Heath Ledger choca a Austrália Uma cópia do testamento de três páginas apresentado em um tribunal de Manhattan mostra que o ator deixou todas suas posses aos seus pais e a suas três irmãs. O documento, arquivado na Austrália em 2003, não especifica o valor do patrimônio de Ledger. Mas outros documentos apresentados junto com o testamento estimam pertences do ator na cidade de Nova York em US$ 145 mil. O pai do astro de, Kim Ledger, disse que a família se assegurará de que a ex-nora e a neta recebam pensão, informaram os repórteres.