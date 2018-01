'Tesouro Perdido' começa o ano no topo das bilheterias A aventura estrelada por Nicolas Cage "A Lenda do Tesouro Perdido -- Livro dos Segredos" começou o novo ano como o filme mais visto na América do Norte e ajudou a fechar 2007 com números positivos nas bilheterias. De acordo com estimativas dos estúdios divulgadas na terça-feira, o filme da Disney, sequência de "A Lenda do Tesouro Perdido", de 2004, arrecadou 55,4 milhões de dólares entre 28 de dezembro e 1o de janeiro. Enquanto isso, o infantil "Alvin e os Esquilos" subiu uma posição, para o segundo lugar, com 42,2 milhões de dólares, passando à frente da ficção científica "Eu Sou a Lenda", com Will Smith, que arrecadou 38 milhões de dólares. A comédia política "Jogos do Poder" (Charlie Wilson's War) manteve-se na quarta posição, com vendas de 20,5 milhões de dólares no fim de semana prolongado, e a comédia teen "Juno" saltou quatro lugares, para o quinto, com 15,7 milhões de dólares. Após 12 dias em cartaz, "A Lenda do Tesouro Perdido -- Livro dos Segredos" já acumula 143,8 milhões de dólares e está perto de alcançar o primeiro "Tesouro Perdido", que arrecadou ao todo 173 milhões de dólares e foi o maior sucesso comercial da carreira de Nicolas Cage. "Alvin e os Esquilos", da 20th Century Fox, acumula 154,6 milhões de dólares após 19 dias em cartaz, e, no mesmo período, "Eu sou a Lenda" já rendeu 205,1 milhões de dólares à Warner Bros. Pictures. Os três filmes juntos ajudaram a tirar a bilheteria de um momento de baixa durante o qual filmes que tinham recebido muito destaque, como "A Lenda de Beowulf" e "A Bússola de Ouro", não conseguiram agradar o público. O novo ano já se configura como promissor para "Jogos do Poder" e "Juno", dois filmes que ganharam destaque entre os indicados para o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards, que costumam ser bons indicativos de reconhecimento no Oscar.