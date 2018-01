Terror teen 'A Morte Convida para Dançar' lidera bilheterias

O terror teen A Morte Convida para Dançar foi a estrela das bilheterias de cinema do fim de semana na América do Norte, faturando estimados US$ 22 milhões em seus três primeiros dias em cartaz, informou no domingo, 13, sua distribuidora, a Sony Pictures. O estúdio não esperava vendas tão boas para o remake de um suspense de 1980 estrelado por Jamie Lee Curtis. O filme custou cerca de US$ 20 milhões. O filme atraiu sobretudo seu público-alvo, o dos teens, e foi lançado para coincidir com a temporada dos bailes de fim de ano letivo nos EUA - quando se supõe que os alunos não precisem fugir de professores homicidas escapados de hospícios. Brittany Snow faz uma estudante órfã que é perseguida por um professor obcecado (Johnathon Schaech). Outros lançamentos do fim de semana foram o violento policial Os Reis da Rua, estrelado por Keanu Reeves, que estreou na segunda posição do ranking com arrecadação sólida de US$ 12 milhões, e a comédia familiar de humor negro Smart People, na sétima posição, com modestos US$ 4,2 milhões vendidos em ingressos. O drama Quebrando a Banca, da Sony, caiu para a terceira posição, com vendas de US$ 11 milhões, depois de passar duas semanas à frente das bilheterias. Após três semanas, o filme sobre jogos de azar acumula US$ 62,3 milhões. A aventura familiar estrelada por Jodie Foster A Ilha da Imaginação caiu duas posições, para a quarta, com vendas de US$ 9 milhões. O drama Leatherheads, sobre futebol americano e dirigido e estrelado por George Clooney, também caiu no ranking, para a quinta posição, com US$ 6,2 milhões vendidos. Decepção nas bilheterias, o filme acumula US$ 21,9 milhões depois de dez dias em cartaz.