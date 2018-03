Terror infanto-juvenil no desenho "A Casa Monstro" Gil Kenan é um jovem diretor, não tão jovem assim. Já passou dos 30, mas o corpinho continua de 20. Ele acha graça da piada, como se nunca a tivesse ouvido. O repórter do Grupo Estado encontra-se com Kenan num resort da Baja Califórnia, onde a Sony reuniu jornalistas para a Cine Fiesta Del Mar, mostrando imagens de sua nova produção, especialmente da nova divisão do estúdio para animação. Kenan conversa com o repórter por causa de "A Casa Monstro", que estréia neste sábado no País, voltado a um público infanto-juvenil que curte o terror e terá agora essa alternativa. Mas o desenho dele não foi feito na divisão de animação da Sony. Foi um projeto paralelo, que chega simultaneamente aos cinemas. Kenan é cria de Robert Zemeckis e Steven Spielberg. Ele fez, na faculdade, um curta de diplomação que Spielberg e Zemeckis assistiram. Gostaram tanto que o chamaram para assumir "A Casa Monstro". A casa assombrada se constitui numa vertente específica do cinema de terror. Existem vários filmes que poderiam ilustrar o que acaba de ser dito, mas Kenan não vacila quando o repórter lhe pergunta se tem alguma preferência ou se algum filme da tendência o marcou mais. "Gosto muito daquele animador francês, o René Laloux, que fez ´O Planeta Selvagem´, mas quem realmente me ajudou em ´A Casa Monstro´ foi Hitchcock. A casa de ´Psicose´, aquela casa sinistra e aterradora, foi o modelo da minha casa monstro." Na trama, garoto fica aos cuidados de uma babá, quando seus pais partem em viagem de férias. O pequeno herói está em pleno rito de passagem para se tornar adulto. Tem um amiguinho que só pensa em se fantasiar para ganhar doces no Halloween. Surge uma garota esperta. O trio investiga essa casa assustadora que devora as pessoas. "A Casa Monstro" foi lançado nos EUA e no México em duas versões - 3-D e 2-D. A segunda é a que chega aos cinemas brasileiros. A 3-D é melhor porque muitos efeitos parecem ter sido feitos para o formato, embora Kenan jure que não. Ele trabalhou com a técnica chamada de ?motion capture?, na qual atores, com sensores espalhados pelo corpo, fornecem a base para o movimento dos personagens. O sistema consiste em captar o movimento com a ajuda do computador. Maggie Gyllenhaal forneceu a base para a babá, o que pode ser facilmente identificado. Lembram de Kathleen Turner? A sexy mulher fatal de "Corpos Ardentes", de Lawrence Kasdan, virou a mamãe que é de morte, no terror cult de John Walters. Kathleen forneceu a base para a casa. "É uma mulher muito fina e doce que se divertiu bastante fazendo o papel", explica o diretor. Seu tema é o que se ganha (e perde) na passagem para a vida adulta. É o mesmo de "Lucas, Um Intruso no Formigueiro", outra animação (da Warner) que estréia em breve. Kenan não se considera um animador, O próximo filme será em live action. "Sou muito jovem para me prender a um formato", diz. A Casa Monstro (Monster House, EUA/2006, 90 min.)- Animação. Dir. Gil Kenan. Livre. Em grande circuito. Cotação: Bom