Terror 'Atividade Paranormal 3' é aprovado pelos fãs em sessão exclusiva

Acreditando na força do boca-a-boca, a Paramount Pictures resolveu fazer a primeira divulgação de Atividade Paranormal 3 por meio dos fãs e não em sessões privadas para os críticos de cinema, como é de costume nos lançamentos dessa indústria.

O público se mobilizou pelo Twitter e votou para que sua cidade ficasse entre as 20 que mais repercutiram a promoção na rede social. São Paulo foi a única na América do Sul a receber uma sessão do longa através da campanha.

Com jeito de documentário caseiro, o primeiro filme da série, de 2009, teve um orçamento de R$ 26 mil e rendeu mais de U$ 330 milhões em todo o mundo. No ano passado, o longa recebeu uma continuação e novamente teve bom desempenho nas bilheterias. Oren Pali dirigiu o primeiro e assumiu a produção da sequência, que foi dirigida por Tod Williams.A direção de Atividade Paranormal 3 ficou dividida entre Ariel Schulman, Gosu da Silva e Henry Joost.

Se no primeiro episódio um espírito demoníaco atormentava a jovem Katie, e na continuação descobríamos que a "maldição" veio através de sua irmã Kristi, agora o filme retorna ainda mais no tempo e mostra as duas ainda crianças, vivendo com os pais. A família é assombrada e tudo o que acontece na casa, como nos longas anteriores, é devidamente documentado por meio de câmeras que tentam decifrar o que, afinal, está acontecendo. Os sustos, segundo o público, estão garantidos.