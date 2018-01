Termômetro do Oscar, Sindicato dos Roteiristas indica 'Corra!', 'Logan' e 'A Forma da Água'; veja

O Sindicato de Roteiristas de Hollywood (Writers Guild of America) divulgou nesta quinta-feira, 4, a lista dos filmes que concorrem ao WGA Awards, uma das premiações que funciona como termômetro do Oscar.

A importância do WGA Awards se deve ao fato de que parte dos integrantes do Sindicato também participa da votação da Academia, responsável por decidir os indicados e vencedores do Oscar.

No âmbito do cinema, o Sindicado dos Roteiristas selecionou filmes para três categorias: roteiro original, roteiro adaptado e documentário.

O destaque fica com filmes que chegam à temporada de premiações com forma, como Corra! e A Forma da Água, de Guillermo Del Toro. Já Logan, o filme do super-herói Wolverine, é uma (boa) surpresa na lista de indicados.

Os vencedores serão conhecidos em 11 de fevereiro. A cerimônia de entrega do Oscar será realizado em 4 de março.

Veja os indicados ao Writers Guild of America Awards de 2018:

Roteiro Original

Doentes de Amor

Corra!

Eu, Tonya

Lady Bird: É Hora de Voar

A Forma da Água

Roteiro Adaptado

Me Chame Pelo Seu Nome

O Artista do Desastre

Logan

A Grande Jogada

Mudbound: Lágrimas Sobre o Mississippi

Documentário

Betting on Zero

Jane

No Stone Unturned

Oklahoma City