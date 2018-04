Temporada dos cineastas que se reinventaram marca o ano de 2015

Foi o ano do bilhão, aquele em que, mais rapidamente, diversos filmes de Hollywood ultrapassaram US$ 1 bi de renda. Jurassic World, Stars Wars – Episódio VII, Velozes e Furiosos 7, Minions. Jurassic foi o grande filme (hawksiano) de aventuras do ano. Clint Eastwood e Ron Howard reinventaram John Ford – o primeiro, Rastros de Ódio, em American Sniper; o segundo, Liberty Valance, em No Coração do Mar.

A latinidade reluziu com Joanna Lombardi (Casadentro) e Ernesto Daranas (Numa Escola de Havana), mas o diálogo de Leonardo Padura também enriqueceu Retorno a Ítaca, de Laurent Cantet, em que Cuba coube num terraço. Godard foi inventivo como nunca em seu 3D Adeus à Linguagem. E George Miller não ficou atrás com o operístico Mad Max – Estrada da Fúria.

DESTAQUES

Cota

Em 2014, a Ancine fez acordo: nenhum filme estrangeiro seria lançado em mais de 35% das salas do País. Star Wars Episódio 7 foi

Em Veneza

Leões de Ouro e Prata para latinos - o venezuelano Desde Allá e o argentino O Clã. Isso é inédito

Fora do páreo

Não adiantaram os prêmios em Sundance: Que Horas Ela Volta? ficou fora do Oscar