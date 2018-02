Temporada de filmes de fim de ano traz fantasia e pouca comédia familiar

Com filmes de grande sucesso como "O Hobbit", o capítulo final de "A Saga Crepúsculo", e a versão cinematográfica do musical "Les Misérables", Hollywood está esperando por um final forte para 2012, depois de algumas decepções no verão no hemisfério norte.

O período que abrange o feriado de Ação de Graças dos EUA e o Natal é a segunda época mais popular do ano para ir ao cinema, depois dos meses de verão.

A temporada de filmes de fim de ano começa na sexta-feira com "A Saga Crepúsculo: Amanhecer-Parte 2", que conclui o conto de uma garota mortal apaixonada por um vampiro e um lobisomem.

No dia 14 de dezembro, o cineasta vencedor do Oscar Peter Jackson lança o primeiro de seus três filmes "Hobbit", baseado no livro de fantasia de J.R.R. Tolkien de mesmo nome e trazendo muitos dos mesmos personagens vistos na trilogia premiada com o Oscar "O Senhor dos Anéis".

"Em termos de bilheteria, temos ‘Amanhecer' e ‘O Hobbit' e depois há todo o resto", disse o correspondente da Fandango Dave Karger.

"Esses dois filmes estão em uma categoria por si só -a espera por eles é enorme. Ambos têm audiências já estabelecidas gigantescas e filmes de megassucesso que vieram antes deles."

As bilheterias na América do Norte já arrecadaram cerca de 9,1 bilhões de dólares este ano -aumento de 4,3 por cento sobre 2011. O site que analisa a venda de ingressos Hollywood.com estima que 2012 fechará com vendas de 10,6 bilhões de dólares, alta de 3,7 por cento sobre todo o ano de 2011, e semelhante com o recorde histórico atingido em 2009.

O ator de "Hobbit" Andy Serkis, que interpreta a criatura torturada Gollum, disse à Reuters que o gênero da fantasia tornou-se uma "forma formidável de contar histórias".

"Eu acho que em momentos em que a política está instável, a economia mundial está instável, quando a religião está instável, as pessoas estão procurando algum tipo de refúgio ou uma maneira de ver o mundo através do básico e primitivo ato de contar histórias", disse ele.

O que a temporada de filmes de fim de ano de 2012 visivelmente carece são comédias tradicionais de Natal e família.

Em vez disso, as comédias têm inclinação muito mais adulta, como a de Judd Apatow "This is 40", trazendo Paul Rudd e Leslie Mann em um filme baseado no título de 2007 "Ligeiramente Grávidos".

O único filme novo de animação da temporada é "The Rise of the Guardians", baseado em uma história do premiado autor William Joyce. No filme, o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa formam uma equipe ao estilo dos "Vingadores" conhecida como "Os Guardiões" e lutam contra um espírito maligno chamado Pitch.

"Como todos os grandes contos de fadas, o filme é uma metáfora para as crianças interpretarem o mundo", disse o produtor-executivo do filme, Guillermo Del Toro.

"Ele pega personagens que poderiam ser considerados infantis e lhes dá um novo sentido romântico, tornando-os tão grandes que as crianças podem acreditar neles novamente sem sentir infantis."