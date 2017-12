Telecine exibe uma das cenas mais românticas do cinema Tarde Demais Para Esquecer (16h15 no Telecine Cult), de Leo Mcarey, contém uma das cenas mais românticas da história do cinema. Serviu de inspiração para cineastas e casais de todo o mundo, que viajam para Nova York e fazem questão de repetir no Alto do Empire State Building o momento que imortalizou o casal Cary Grant e Deborah Kerr. Os dois, no auge da carreira, tornaram-se objeto do desejo de jovens dos anos 50 (o filme é de 1957). Nickie Ferrante (Grant) e Terry McKay (Deborah) se conhecem por acaso durante uma viagem em um transatlântico. Como bem prevê um bom roteiro de um drama romântico, eles se apaixonam perdidamente. Mas cada um está comprometido com outras pessoas. Combinam, então, de se encontrar tempos depois no Empire State, onde o destino entra em ação para mudar suas vidas. Ferrante, um playboy incorrigível, acaba se corrigindo por amor à cantora Terry. A velha máxima de que o amor transforma enche os olhos e os corações dos cinéfilos. Tanto que este clássico (que já é refilmagem de outro filme do próprio Mcarey, Duas Vidas) inspirou outros dois remakes: Segredos do Coração (1994), de Glenn Jordan, com Warren Beatty; e Sintonia de Amor (1993), de Nora Ephron, com Tom Hanks, Meg Ryan.