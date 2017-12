Telecine Emotion exibe <i>Por Trás da Fé</i>, de Dan Curtis Embora pequeno, o verbete dedicado a Dan Curtis no Dicionário de Cinema, de Jean Tulard, trata o biografado com carinho. Curtis fez vários filmes fantásticos para TV. Maldição das Sombras, lançado nos cinemas, causou forte impressão, um pouco pela presença de Jack Palance, que morreu há pouco, como vampiro. O filme era uma adaptação de Richard Matheson, nome importante da literatura fantástica. Tulard observa que, a exemplo deste, outros filmes de Dan Curtis poderiam ter feito carreira nos cinemas. Por isso mesmo, vale prestar atenção em outro trabalho do diretor - Por Trás da Fé, que passa às 16h10 no Telecine Emotion. Produção de 2005, chama-se Our Fathers, no original, e segue a trilha aberta por Clint Eastwood em Sobre Meninos e Lobos, de 2003. A história trata desses dois amigos que sofreram abuso sexual na infância e não conseguem superar o trauma. Os pais do título original são padres e o filme foi feito na onda de denúncias contra abusos envolvendo a Igreja Católica. O tema é forte, o diretor é bom e o elenco é formado por Ted Danson, Brian Dennehy e Christopher Plummer. Outro enfoque do abuso infantil é fornecido pelo diretor Douglas Barr em Por Amor à Criança, com Teri Polo, que passa de madrugada (4 hORAS) no canal HBO.