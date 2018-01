Telecine Emotion exibe <i>A Bela do Palco</i>, com Claire Danes Quase uma conseqüência de Shakespeare Apaixonado, A Bela do Palco - que o Telecine Emotion mostra às 22 horas - segue o caminho inverso do belo filme de John Maddow em que Gwyneth Paltrow desafia os códigos do teatro elisabetano. Papéis de mulheres, na época, eram interpretados por homens e Gwyneth quebrava esse protocolo. No filme de Richard Eyre que passa nesta quarta-feira, 28, com Claire Danes, Billy Crudup e Rupert Everett, a bela toma conta do palco, mas essa verdadeira revolução da arte é vista pelo ângulo do ator especialista em papéis femininos e que vê o fim de seu reinado. Richard Eyre assina Notas de Um Escândalo, com Cate Blanchett e Judi Dench, ainda em exibição na cidade. Ele sabe como dirigir suas atrizes para grandes interpretações.