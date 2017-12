Telecine Cult resgata fase americana de Fritz Lang Fugitivo do nazismo, Fritz Lang instalou-se nos EUA, realizando, em Hollywood, alguns dos maiores filmes de sua carreira, embora os críticos, em geral, minimizem sua fase americana, em detrimento da primeira fase alemã, marcadamente expressionista. Um pouco deste Fritz Lang ´americano´ tem sido resgatado pela TV paga. Nesta sexta-feira, é a vez de Os Conquistadores, que passa às 20h15 no Telecine Cult. Lang já havia feito um western (A Vingança de Frank James) e ainda faria o ´feminista´ O Diabo Feito Mulher, com Marlene Dietrich, encontrando no cinema de ação o veículo adequado para sua temática do homem em choque com o destino, que o impulsiona à violência. Randolph Scott e Robert Young defrontam-se no quadro dos EUA por volta de 1860, quando a fronteira para o Oeste estava em expansão, por meio da estrada de ferro (a Western Union) e as divisões no país apontavam para a proximidade da Guerra Civil. Rodado em belíssimo tecnicolor, o filme é extremamente conciso nos seus 94 minutos de duração, levando-se em conta tudo o que o cineasta tem a narrar sobre os personagens e a época. Lang fez filmes melhores, claro, mas você não precisa ser westernmaníaco para apreciar as qualidades deste aqui.