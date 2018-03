Telecine Cult exibe um dos primeiros filmes de Woody Allen Woody Allen ainda não era Woody Allen e ainda tentava desenvolver um estilo quando fez "Tudo o Que Você sempre Quis Saber sobre Sexo, mas Tinha Medo de Perguntar", em 1972. O filme passa às 20h10 no Telecine Cult. É desopilante. A origem desta comédia está em outra que Allen havia feito no ano anterior. Em "Bananas", existe a cena famosa em que ele entra na tabacaria para comprar uma revista de safadeza. Para disfarçar, compra dezenas de outras revistas e quando chega ao caixa falta a etiqueta justamente da de sexo. O atendente berra para o colega e o herói fica mortificado, quando todos na loja olham para ele. Tímido, desajeitado, neurótico, o personagem tipo de Woody Allen foi se firmando numa série de filmes que colocaram em xeque a própria intelectualidade nova-iorquina. O sexo, o desajuste sexual mais que o prazer, é sempre importante nesse cinema. Tudo o Que Você sempre Quis é feito de esquetes em torno do assunto. Existe desde o sujeito que se apaixona por uma ovelha até o próprio Allen como espermatozóide e o travesti que ganha a compreensão da mulher, mas tudo o que ela diz para entendê-lo o faz sentir-se cada vez pior. É de morrer de rir, mas é um horror, como denúncia da repressão e da hipocrisia.