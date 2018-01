Telecine Cult exibe o ótimo <i>Bicicletas de Belleville</i> Um dos azarões entre os concorrentes ao Oscar de melhor animação de 2004, As Bicicletas de Belleville realmente (e infelizmente) não ganhou nada, mas consagrou-se como um dos mais belos desenhos produzidos nos últimos tempos. Você pode comprovar sintonizando o Telecine Cult (Sky, Net), às 16h40. A história é simples: uma senhora tem a ajuda de seu fiel cão e de um trio de cantoras malucas de Belleville para resgatar o filho, ciclista seqüestrado durante o Tour de France. Primeiro desenho do belga Sylvain Chomet a estrear no Brasil, trata-se de thriller burlesco sobre relações e sobre o inusitado. Praticamente sem diálogos, o filme encanta pela persistência com que a mãe busca o filho, mesmo que tenha de enfrentar situações absurdas, como safar-se de um furacão em um pedalinho. E, numa época em que esse ramo da indústria caminha para a tecnologia de ponta, com elaborados programas de computador capazes de reproduzir a realidade com exatidão, é bem-vinda uma produção que lembra os bons tempos em que os desenhos tinham traços imperfeitos, mas graciosos. Um filme para não se perder.