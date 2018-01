Telecine Cult exibe <i>O Adversário</i>, com Daniel Auteuil Atriz de Alain Resnais em Meu Tio da América, Nicole Garcia virou, ela própria, diretora de certa ambição, com filmes que têm proporcionado belos papéis a atores talentosos. Por Place Vendôme, Catherine Deneuve ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza. Por O Adversário, que passa nesta terça-feira, 6, na TV paga - às 22 horas no Telecine Cult -, Daniel Auteuil também recebeu elogios unânimes dos críticos, que podem ter até feito reparos ao filme, mas nunca ao ator. A história é real e causou comoção na França. É o chamado "affair Roman", sobre médico que adquire respeitabilidade na profissão, mesmo sem haver cursado a faculdade de medicina. Para isso, ele tece uma rede de mentiras que inclui o próprio casamento (Géraldine Pailhas é sua mulher). Quando a identidade de farsante ameaça ser revelada, o falso médico elabora plano para eliminar a família. Nicole Garcia fez um filme distanciado, que desenvolve num estilo marcado por detalhes que perturbam, sem ser realmente explicados. É um pouco como o herói trágico, esse homem em cuja intimidade ninguém penetra. A interpretação de Daniel Auteuil é magnífica. É difícil criar um personagem que nada revela e, mesmo assim, fazê-lo tão denso e humano.