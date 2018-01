Telecine Cult exibe <i>A Conversação</i>, de Francis Ford Coppola O embate entre a tecnologia e a privacidade do cidadão já rendeu grandes filmes. Basta lembrar apenas de A Conversação, de Francis Ford Coppola, que o Telecine Cult (Net, Sky) exibe nesta segunda-feira às 17h55. Trata-se de um clássico consolidado, que serve para discutir um tema importante sobre até onde pode ir a ingerência do governo. Realizado em 1974 (vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes daquele ano), o filme é profético: Gene Hackman (sempre um grande ator) faz o técnico de vigilância que fica obcecado por um caso e termina se autodestruindo. Ele acompanha o passeio de um jovem casal, gravando a conversa. As fitas - gravadas a pedido do diretor de uma poderosa empresa - sugerem que o casal está em perigo. Em vez de entregá-las ao cliente, ele muda de idéia e, logo depois, as fitas são roubadas. A trama é absorvente, marcada por altas doses de suspense. O subtema é a paranóia americana, adequado a um período tão conturbado quanto o do escândalo de Watergate, marcante na época. E a trilha de jazz é genial. Em entrevista ao Estado há alguns anos, Robert Duvall, também ator do filme, lembrou do detalhismo como Coppola cuidou da produção, resultando em uma obra-prima.