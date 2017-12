Telecine Cult exibe clássico de Roman Polanski Começa terça, no CCBB do Rio, a grande retrospectiva que vai trazer ao Brasil, com curadoria de Joel Pizzini, todos os filmes realizados pelo ator e diretor John Cassavetes. O CCBB de São Paulo não abrigará o evento e, assim, apenas uma pequena parcela daquilo que os cariocas verão em película será exibida, em DVD, na Sala Cinemateca, em fevereiro. Um dos filmes que integram o programa, mostrando o Cassavetes ator, é O Bebê de Rosemary. O clássico de Roman Polanski passa nesta sexta-feira às 17h20, no Telecine Cult. A jovem Mia Farrow faz Rosemary, a recém-casada que se muda para prédio um tanto lúgubre (o Dakota) de Nova York. Ela desconfia dos vizinhos e, aos poucos, descobre que está no centro de uma conspiração para gerar o filho do Diabo. Cassavetes faz o marido canalha, um ator que, por ambição, reproduz a tragédia de Fausto e vende a alma, quer dizer, a mulher, a ao capeta para obter sucesso. Com base no livro de Ira Levin, Polanski fez um filme que virou referência para os estudiosos de sua vida (e obra). Mia Farrow é excepcional no papel e o filme culmina com aquela cena-chave que expressa o tema de Polanski - o conflito entre o instinto materno e a cultura repressora.