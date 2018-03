Telecine Cult exibe 1.º filme de Richard Leste com os Beatles Duas da tarde - 14h20, mais exatamente -, é hora de sintonizar no Telecine Cult, que mostra "Os Reis do Ié, Ié, Ié", de 1964. Foi o primeiro filme de Richard Leste com os Beatles. Lester incorporou técnicas do cinema-verdade, retomou a vertigem do corte e montagem que Alfred Hitchcock impôs ao público na célebre cena da ducha, em "Psicose". O videoclipe ficou pronto. Em 1964, não sei se havia alguma coisa mais nova do que os Beatles. Devia haver, claro - Jean-Luc Godard e Glauber Rocha no cinema, por exemplo. Mas os Beatles não eram só musicalmente fortes e inovadores. Também estavam no epicentro de uma revolução do comportamento. Lester filmou, no limite entre ficção e documentário, um dia na vida deles. E com muita música - "A Hard Day´s Night", "And I Love Her", "Can´t Buy me Love". A parceria prosseguiu com "Socorro!", em 1965. A música no cinema continua com "Minha Namorada", no Canal Brasil, às 15h45. Um filme sobre amores de adolescentes de classe média, sobre família, dirigido por Zelito Viana e Armando Costa, com Pedro Aguinaga, Laura Maria, Ana Maria Magalhães e Fernanda Montenegro. E, ah, sim, com música de Gato Barbieri e as canções de Caetano, "Marinheiro Só" e "Ando em Ipanema".