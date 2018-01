Tédio dos discursos deve ser espantado da festa do Oscar Os organizadores do Oscar esperam que os maiores astros e estrelas de Hollywood se descontraiam e se divirtam durante a entrega dos prêmios da Academia neste domingo, 25, conferindo um brilho revigorante à cerimônia de mais de três horas de duração, que tende a ficar cansativa. A produtora do Oscar Laura Ziskin aposta em discursos curtos, astros jovens, música e comédia, com a apresentadora Ellen DeGeneres, para mudar a atmosfera. Mas é possível que a disputa sem favoritos pela estatueta de melhor filme, que inclui Pequena Miss Sunshine e Os Infiltrados, mantenha os altos teores de drama na noite do Oscar. "Queremos fazer uma grande festa, uma grande comemoração", disse Ziskin aos repórteres na sexta-feira, 23. O Oscar é concedido anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O prêmio, que em 2007 chega à 79ª edição, tornou-se o mais importante do cinema mundial e é cobiçado por diretores, atores e atrizes de todo o mundo. Mas com freqüência a cerimônia descamba para longos e chatos discursos de agradecimento, nos quais os vencedores agradecem agentes, empresários, motoristas de limusines e muitas figuras de bastidores de Hollywood que pouca gente conhece. Ziskin disse ter advertido os indicados que, caso seus discursos se prolonguem demais, eles serão interrompidos por música para deixarem o palco. Ela instalou numa câmera nos bastidores, batizada de "Câmera-do-Obrigado", onde eles poderão agradecer a quem quiserem. Os produtores esperam que os vários astros jovens que apresentarão prêmios, entre eles Jack Black, Kirsten Dunst e Tobey Maguire, atraiam um público mais jovem, que assiste cada vez menos a cerimônia. Em 2006, o Oscar foi assistido por 38,8 milhões de pessoas nos Estados Unidos, terceiro ano consecutivo de queda da audiência.