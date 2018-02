Teaser inédito de 'Star Wars - O Despertar da Força' é divulgado; veja

Geralmente divulgados com alto grau de antecipação e impactos, em grandes eventos e datas importantes, dessa vez foi diferente: de surpresa, um teaser do novo filme foi divulgado via Instagram (veja abaixo).

O clipe contém cenas inéditas, incluindo um exército de Stormtroopers, e o personagem Finn, interpretado por John Boyega, encarando o vilão Kylo Ren (Adam Driver). O filme chega aos cinemas no dia 18 de dezembro de 2015.

