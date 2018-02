'Teaser' do novo Batman é divulgado oficialmente

SÃO PAULO - A Warner Brothers, estúdio responsável pela produção de The Dark Knight Rises, liberou oficialmente o primeiro trailer do filme nesta segunda-feira.

Com pouco mais de um minuto, a prévia está mais para teaser do que para um trailer propriamente dito. Entre os fãs, a expectativa pelo lançamento do longa é tão grande que chegaram a piratear o vídeo, após sua primeira aparição oficial, que antecedeu as projeções do último filme da franquia Harry Potter.

Dirigido por Christopher Nolan, The Dark Knight Rises deve encerrar a incursão de Christian Bale no papel do homem-morcego, que interpretou o herói em Batman Begins (2005) e O Cavaleiro das Trevas (2008). Assista abaixo o teaser: