Teaser de '50 Tons de Cinza' é divulgado

O teaser do filme '50 Tons de Cinza' foi divulgado nesta segunda-feira (21), um dia após a cantora Beyoncé postá-lo em seu Instagram. Com 15 segundos de duração, o clipe anuncia o lançamento do trailer, na quinta-feira (24), e conta com um trecho de uma versão de um hit de Beyoncé, Crazy in Love.

Dirigido pela britânica Sam Taylor-Johnson, o filme é uma adaptação do primeiro livro da britânica E. L. James, famoso por ter se tornado um bestseller erótico voltado para o público feminino. Na trama, Jamie Dornan interpreta Christian Grey, um sadomasoquista rico que inicia um relacionamento com a estudante Anastasia Steele (Dakota Johnson). A previsão de lançamento, nos EUA, é para o início de 2015.