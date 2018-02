Taylor Lautner, da saga 'Crepúsculo', diz que se espelha em Tom Cruise

Taylor Lautner exibe seu melhor sorriso quando o repórter lhe pergunta como resiste ao assédio das fãs. “Não me queixo’, diz, mas implícita está outra mensagem - resistir, por quê? Lautner, o lobinho de Crepúsculo, veio ao Brasil para lançar o desfecho da série adaptada dos livros de Stephenie Meyer. A Saga Crepúsculo: Amanhecer - O Final estreia nesta quinta-feira, 15, em todo o mundo. A distribuidora Paris aproveita e propõe, em salas selecionadas, uma maratona. Você poderá (re)ver toda a saga de Edward e Bella e a transformação da garota em vampira.

Havia adolescentes que passaram a noite diante do Hotel Fasano, no Rio, na expectativa de ver Taylor Lautner, há três semanas. Ele teve um encontro com fãs. Só faltaram desmaiar. Deu uma entrevista movimentada. A imprensa teen compareceu em peso. Não lhe pergunte o que anda lendo - “Livro? Não tenho tempo. É muito roteiro para ler.” Steven Spielberg é seu diretor preferido, Tom Cruise, o astro em que se espelha. “A carreira dele não se fixa num gênero ou papel. Tom é a prova de que se pode variar.” Mas ele vacila diante da pergunta simples - qual o melhor Spielberg?

Chuta O Cavalo da Guerra, “mas não, espere aí. Minority Report - A Nova Lei”. Ele se lembra finalmente de um dos filmes que Spielberg e Cruise fizeram juntos. Qual o último filme que viu? “Ted, no avião.” E...? “Achei muito engraçado.” O repórter observa que um parlamentar andou tentando proibir o filme no Brasil, por considerá-lo prejudicial à juventude. “Entendo a preocupação, mas não creio que o filme tenha força de desencaminhar quem quer que seja.”

Taylor arrisca sua interpretação para o sucesso da saga. “O público jovem curte fantástico, mas creio que o filme teria ido bem sem esse ingrediente. A história de amor de Edward e Bella é muito forte.” A crise na relação da dupla Robert Pattinson/Kristen Stewart é tabu, mas ele admite que vai sentir falta - de tudo. “Foram quatro anos muito intensos, desde que tudo começou.”

Se não fosse o lobinho, que outro personagem gostaria de ser? “Fiquei todo o tempo focado no meu papel. Seria interessante ver essa história de outro ângulo. Não me atrairia o de Edward. Preferiria o de Bella, mas não dá, não é? E o jovem lobo volta a sorrir.

A SAGA CREPÚSCULO: AMANHECER - O FINAL

Direção: Bill Condon. Gênero: Romance (EUA/2012, 115 minutos). Classificação: 14 anos.