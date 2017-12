'Taxi to the Dark Side' leva Oscar de Melhor Documentário Além do prêmio de Melhor Documentário curta-metragem, o ator Tom Hanks entregou o Oscar de melhor documentário a Taxi to the Dark Side, de Alex Gibney e Eva Orner. Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores "Obrigada à Academia e este prêmio é para todos os cineastas de documentários. A verdade é que eu acho que minha mulher estava querendo que eu fizesse uma comédia romântica, mas depois de Guantánamo e Abu Ghraib isso não foi possível. Dedico este prêmio também ao meu pai, que trabalhou na marinha. Esperamos que nós possamos mudar esse país e sair de perto do 'lado dark'", disse o diretor Alex Gibney em seu discurso. Também concorreram No End in Sight, Operation Homecoming: Writing the Wartime Experience, War/Dance, Sicko - SOS Saúde.