Tati, personagem de Heloisa Perissé, agora no cinema Tati fez tanto sucesso nos quadros do Fantástico, que acabou virando história de livro. A obra, por sua vez, vendeu tantos exemplares, que acabou ganhando uma versão cinematográfica. É o que deve acontecer no final deste ano, quando está previsto o lançamento das aventuras da adolescente na telona. Heloisa Perissé, que empresta o corpo para a personagem, aparece também no filme. Além da comediante, estão no elenco Marcos Caruso, Márcia Cabrita, Thiago Rodrigues, Tais Fersoza, Carolina Ghiardelli e Aline Aguiar. Com orçamento de R$3 milhões, o longa tem direção de Maurício Farias, marido de Heloisa, que também assina o humorístico Sob Nova Direção. As gravações devem terminar já em março. Vale lembrar que o livro O Diário de Tati vendeu mais de 62 mil cópias, uma marca bastante respeitável. Heloisa, que completa 40 anos em agosto, passou a interpretar a descolada adolescente Tati na Escolinha do Professor Raimundo, também da Globo. A personagem, uma garota tipicamente carioca, ganhou espaço no Fantástico com o quadro quinzenal Papo Irado, recheado de gírias e situações engraçadas. Heloisa fala sobre a personagem mais famosa de sua carreira de modo muito carinhoso. "Todo mundo tem um filho, um sobrinho ou um neto adolescente e todo mundo já foi adolescente. Por isso, a identificação das pessoas com a Tati é sempre imediata", diz. A comediante já provou seu talento para fazer rir também no teatro. A peça Cócegas, na qual ela atuava junto com a parceira de Sob Nova Direção, Ingrid Guimarães, alcançou a marca de 100 mil espectadores no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em apenas um mês de apresentação, o espetáculo foi visto por mais 22 mil pessoas.