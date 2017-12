Tartarugas Ninja voltam ao cinema em filme de animação As Tartarugas Ninjas, personagens que surgiram em meados dos anos 90, estão de volta aos cinemas em um filme de animação que estréia em todo o País na sexta-feira, 13, apenas em cópias dubladas. As figuras históricas, criadas por Kevin Eastman e Peter Laird, apareceram primeiro em uma série de quadrinhos e ganharam popularidade com um desenho na televisão, games e filmes. As tartarugas viviam no esgoto de Nova York e sofreram mutações devido ao contato com um material radioativo, dando origem aos super-heróis Michelangelo, Donatello, Raphael e Leonardo. As Tartarugas Ninja - O Retorno começa com o quarteto separado, mas que se une para salvar a humanidade quando um rico industrial megalomaníaco tenta dominar o mundo. Michelangelo está trabalhando como palhaço em festas infantis; Donatello, como funcionário de uma espécie de telemarketing; Raphael, como vigilante noturno, e Leonardo, no meio de uma floresta tropical. O vilão é, na verdade, um guerreiro que conseguiu a imortalidade. Porém, no processo, seus generais mais importantes foram petrificados. Agora, ele tem uma nova possibilidade de transformar seus amigos em humanos novamente. Amizade Leonardo se encontra com a amiga humana do quarteto, a repórter April O´Neil, na floresta. Porém, ela não é mais a mesma. Após abandonar o telejornal, trabalha como arqueóloga em busca de raridades. Os amigos ninjas também já não são mais os mesmos. Deixando para trás a adolescência, o peso da idade começa a recair sobre eles. Apenas Raphael ainda mantém a agilidade dos outros tempos. Com a ajuda do mestre zen Splinter, os amigos irão recuperar a disciplina e lealdade de um ninja. Cada um dos animais é especialista em uma arma e tem uma personalidade bem definida. Michelangelo é brincalhão e tem grande habilidade física. Já Donatello tem facilidade para lidar com equipamentos eletrônicos e é considerado o mais inteligente do grupo. Raphael é o mais briguento e impulsivo - seu apelido é "arma secreta". Leonardo tem um perfil mais próximo da concepção de herói, por causa de sua disciplina e altruísmo. Ele é o braço direito de Splinter. O fato de As Tartarugas Ninja - O Retorno ser uma animação possibilita cenas que dificilmente seriam feitas por humanos fantasiados de personagens - como nos filmes do início dos anos 1990.