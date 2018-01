Tartarugas Ninja tiram liderança de <i>300</i> nos EUA Depois de liderar as bilheterias americanas em dois finais de semana consecutivos, os guerreiros do filme 300 perderam a liderança para figuras históricas de outra era distante: as Tartarugas Ninja. As Tartarugas Ninja - O Retorno (TMNT), comédia animada por computador que traz de volta as estrelas répteis dos anos 80, vendeu uma quantidade de ingressos estimada em US$ 25,4 milhões nos três primeiros dias que ficou em cartaz, disse o distribuidor Warner Bros no domingo, 25. A empresa, parte da Time Warner Inc., esperava que o filme de US$ 30 milhões fizesse sucesso entre adolescentes. Mas a audiência dividiu-se entre crianças e adultos nostálgicos, e as opiniões foram favoráveis. Esse é o quarto filme da série de luta contra crime. O anterior, Tartarugas Ninja III, começou como número 1 em 1991, com US$ 12,4 milhões. A Warner Bros., que divide o filme igualmente com a distribuidora Weinstein Co., também divulgou 300, longa estrelado pelo astro brasileiro Rodrigo Santoro, que caiu para o segundo lugar com US$ 20,5 milhões. O total da saga espartana sangrenta subiu para 162,4 milhões depois de três semanas. Mais destaques 300 continua na liderança no exterior, arrecadando 48 milhões de dólares em estréias em 33 mercados, 20 deles neste fim de semana. A arrecadação total no exterior é estimada em US$ 79 milhões. As outras estréias tiveram forte disputa na arena competitiva. O filme de conspiração O Atirador (Shooter), com Mark Wahlberg, estreou em terceiro lugar, com sólidos US$ 14,5 milhões, seguido pelo mistério infantil Mimzy - A Chave do Universo (The Last Mimzy) em quinto, com US$ 10,2 milhões. Depois aparecem a seqüência de terror O Retorno dos Malditos (The Hills Have Eyes 2), em sétimo, com US$ 10 milhões, o drama sobre 11 de setembro feito por Adam Sandler, Reine Sobre Mim (Reign Over Me), em oitavo, com US$ 8 milhões, e o drama Pride, de Terrence Howard, em nono lugar, com US$ 4 milhões. Atirador mostra Wahlberg como um atirador de elite em uma tentativa de matar o presidente. Dois terços da audiência têm mais de 25 anos de idade, incentivada em parte pela recente nomeação de Wahlberg pare o Oscar pelo filme "Os Infiltrados". Orçado em pouco mais de 60 milhões, o filme foi lançado pela Paramount Pictures, unidade da Viacom Inc. Mimzy - A Chave do Universo trata de duas crianças e brinquedos misteriosos. Ganhou notoriedade por ter sido dirigido por Robert Shaye, co-presidente da distribuidora New Line Cinema, que também é uma unidade da Time Warner. O Retorno dos Malditos não repetiu os US$ 15,7 milhões da estréia do primeiro filme da série, em 2006. A distribuidora Fox Atomic, recém-criada pela Fox Searchlight, da News Corp., para cuidar de filmes jovens, disse que o orçamento foi de apenas 15 milhões e que dará lucro.