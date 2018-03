Tarantino volta a Cannes com Almodóvar e Jane Campion

Tarantino, que venceu a Palma de Ouro com "Pulp Fiction", em 1994, apresenta seu filme bastante esperado "Inglourious Basterds", sobre a Segunda Guerra Mundial e protagonizado por Brad Pitt, informou o diretor do festival, Thierry Fremaux.

Ele enfrentará outros vencedores do festival, incluindo Ken Loach, que apresentará "Looking for Eric", sobre o ex-jogador do França e do Manchester United Eric Cantona, e Campion, que mostrará "Bright Star", sobre o poeta inglês do século 19 John Keats.

O diretor espanhol Almodóvar, que ainda não ganhou o prêmio principal, trará o drama emotivo chamado "Los Abrazos Rotos", com a atriz Penélope Cruz.

A 62a edição do festival ocorre entre os dias 13 e 24 de maio.

(Reportagem de James Mackenzie)