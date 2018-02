Tarantino vai homenagear western spaguetti no Festival de Cannes

O cineasta Quentin Tarantino vai encerrar a 67ª edição do Festival de Cannes com uma homenagem aos 50 anos da invenção do western italiano e a apresentação de "Por um Punhado de Dólares", lançado por Sergio Leone em 1964.

Depois da entrega dos prêmios que acontecerá no sábado, dia 24 de maio (um dia antes do usual, para não coincidir com as eleições européias), o Festival programou uma homenagem ao western spaguetti.

O filme de Leone, protagonizado por Clint Eastwood e Gian Maria Volontè, será projetado depois de ter sido restaurado pela Cineteca de Bologna (na Itália), que digitalizou em 4K o negativo original.

Tarantino, que sempre foi um declarado admirador de Sergio Leone, apresentará oficialmente a projeção do filme, que encerrará oficialmente o Festival de Cannes.