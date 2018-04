Tarantino leva filme sobre a Segunda Guerra Mundial a Cannes

Vencedor da Palma de Ouro em 1994 com Pulp Fiction, o diretor americano Quentin Tarantino trouxe este ano ao Festival de Cannes seu primeiro filme de guerra. "Inglourious Basterds" traz Brad Pitt no elenco e conta a história de um grupo de soldados judeu-americanos que desembarcam na Europa durante a guerra e começa a caçar nazistas.

"Não sou um cineasta americano. Faço filmes para pessoas de todo o mundo e Cannes representa isto. Durante este festival, o cinema é importante", disse Tarantino. O filme recebeu uma recepção calorosa da crítica após a primeira exibição

A maior parte do filme tem diálogos em francês e alemão, com legendas em inglês, o que pode afastar o público americano, tradicionalmente avesso a filmes em outras línguas.

A narrativa começa com o primeiro ano da ocupação alemã na França, quando o coronel nazista Hans Landa, brilhantemente interpretado por Christoph Waltz. Em outro front, Aldo Raine, personagem vivida por Brad Pitt, que lidera um grupo de soldados judeu-americanos que caça nazistas.

O humor aparece no filme com a fama dos americanos de não saberem outra língua que não o inglês, principalmente com as tentativas da personagem de Pitt de se comunicar em italiano.

De acordo com Tarantino, a vontade de trabalhar com Pitt é antiga. "Nós dois temos flertado artisticamente a algum tempo", disse o diretor.

Pitt fez uma brincadeira sobre a noite em que aceitou o convite. "Foi uma longa discussão noite adentro e na manhã seguinte acordei ao lado de seis garrafas de vinho. Aparentemente ele me convenceu, porque seis semanas depois eu estava vestido como militar para interpretar Aldo Raine".