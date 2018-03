Tarantino filmará história de guerra em 'Inglorious Bastards' LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Quentin Tarantino vai começar a rodar em outubro seu próximo filme, uma história de ação que se passa na 2a Guerra Mundial, "Inglorious Bastards", com a esperança de tê-lo pronto a tempo de participar do Festival de Cannes em maio do próximo ano. O projeto, que vem sendo gestado há muito tempo, gira em torno de um grupo de soldados -- algo como "Os Doze Condenados". O elenco ainda não foi decidido, mas o nome de Brad Pitt vem sendo aventado. Tarantino adquiriu o título e o direito de refilmar o "Inglorious Bastards" original, de Enzo Castellari, lançado em 1978, mas consta que seu roteiro seria original. O projeto está sendo desenvolvido na Weinstein Co., que quer co-financiá-lo com um grande estúdio em troca dos direitos no exterior. Os irmãos Bob e Harvey Weinstein têm uma história longa de cooperação com Tarantino que começou em 1994 com "Pulp Fiction -- Tempo de Violência" e se estende até o trabalho mais recente do diretor, "À Prova de Morte", de 2007. (Por Gregg Kilday)