Tarantino diz no Festival de Cannes que Almodóvar ainda não fez seu melhor filme

O diretor norte-americano Quentin Tarantino afirmou nesta sexta-feira, 23, que o espanhol Pedro Almodóvar está entre os dez diretores mais "empolgantes", o que entende como aqueles cineastas que ainda não fizeram seu melhor filme.

Tarantino, que venceu a Palma de Outro em 1994, explicou em uma coletiva de imprensa durante o Festival de Cannes que, certa feita, falando com amigos do mercado de cinema, decidiram fazer a tal lista de dez cineastas. "Podemos estar equivocados, pode ser que esse grande filme já esteja em seu currículo, mas não sabemos. O mesmo acontece com os músicos."

O criador de Pulp Fiction e Cães de Aluguel explicou que se refere aos diretores sobre os quais há sempre muita expectativa em relação a seu próximo filmé, já que pode ser seu "melhor trabalho".

Na lista, que inclui os artistas que respeita, mas que não elencou, aparecem os nomes de David Fincher e de Richard Linklater. "Para mim é um mistério que Pedro Almodóvar não esteja em todas as listas", afirmou sobre o criador de Volver, A Pele que Habito e Fale com Ela.