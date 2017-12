Tarantino disputa a Palma de Ouro em Cannes O diretor americano Quentin Tarantino vai levar seu filme Death Proof ao 60.º Festival de Cinema de Cannes, que acontece de 16 a 27 de maio, rivalizando com compatriotas como os irmãos Coen e Gus Van Sant. Os organizadores que anunciaram nesta quinta-feira, 19, a seleção de filmes do festival de cinema que é considerado o maior de todos, disseram também que Michael Moore, o polêmico vencedor da Palma de Ouro em 2004, estará de volta à Croisette. Seu documentário Sicko, sobre o sistema de saúde dos EUA, não está inscrito na competição principal, mas a presença de Moore em Cannes, que em 2004 ele ganhou o prêmio principal por seu polêmico filme anti-Bush Fahrenheit 11 de Setembro, vai gerar publicidade valiosa. Death Proof é uma adaptação especial da parte dirigida por Tarantino de uma dupla de filmes de suspense que já está sendo exibida nos cinemas sob o título de Grindhouse. A outra parte do longa tem direção de Robert Rodriguez. Abertura O festival de Cannes será aberto por My Blueberry Nights, do cineasta chinês Wong Kar Wai, estrelando Jude Law, Ed Harris, Natalie Portman e a cantora de jazz Norah Jones. O longa conta a história de uma mulher que atravessa os Estados Unidos. Na competição principal, Wong Kar Wai vai competir com diretores americanos como os irmãos Coen (No Country for Old Men), David Fincher (Zodíaco) e Gus Van Sant (Paranoid Park), além de Emir Kusturica, nascido em Sarajevo (Promise Me This). Farão sua estréia em Cannes, mas fora da competição, os filmes Treze Homens e um Novo Segredo, o terceiro na série estrelada por George Clooney, e A Mighty Heart, filme baseado no seqüestro e assassinato do jornalista americano Daniel Pearl no Paquistão, estrelado por Angelina Jolie. O júri deste ano será presidido pelo diretor britânico Stephen Frears, e um de seus integrantes será o escritor turco premiado com o Nobel Orhan Pamuk.