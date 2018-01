Tapete vermelho do prêmio do sindicato de atores tem cor e jóias As atrizes de Hollywood aproveitaram o primeiro e possivelmente único tapete vermelho do ano, na entrega do prêmio do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos (SAG), no domingo, para vestir modelos brilhantes e se cobrirem de jóias. Nem a greve dos roteiristas de Hollywood, que já se estende por 12 semanas, nem a chuva forte prejudicaram o tapete vermelho da entrega dos prêmios do SAG, depois de o primeiro grande evento de premiação da temporada, o Globo de Ouro, ter sido reduzido a uma coletiva de imprensa devido à greve. O SAG vem apoiando o Sindicato dos Roteiristas e se negado a romper seus piquetes. Em agradecimento, os roteiristas deixaram os atores curtir sua grande noite. Resta ver se um acordo semelhante será fechado para a noite de entrega dos Oscar, em 24 de fevereiro. "Esta é uma noite maravilhosa. Somos aliados dos roteiristas", disse Eva Longoria, do seriado "Desperate Housewives", que usava um vestido prateado e creme brilhante. O vestido de Christina Applegate, indicada a um prêmio pela comédia de TV "Samantha Who?", era prateado e bordado com paetês, de Elie Saab. Angelina Jolie, indicada para melhor atriz por sua atuação em "O Preço da Coragem", usou um longo sem alças, em tons diferentes de marrom, e deixou os cabelos soltos. Estava acompanhada por seu companheiro Brad Pitt, vestido de preto. Um longo solto também foi a opção da atriz francesa Marion Cottilard, indicada por "Piaf -- Um Hino ao Amor". Olivier Theyskens, da Nina Ricci, criou para ela um modelo prateado sem alças, e ela usava glitter roxo nos cabelos. "Este é o primeiro tapete vermelho do ano e da minha vida", disse ela. Muitas atrizes recorreram a jóias para enfeitar seus vestidos. Debra Messing, indicada pela minissérie "The Starter Wife", compareceu à cerimônia num vestido dourado de Oscar de la Renta com jóias incrustadas na gola. Grávida, Cate Blanchett, indicada em duas categorias, usou um longo preto sem alças recoberto de pedras preciosas coloridas e posou para os fotógrafos acariciando sua barriga. Tina Fey, que recebeu o troféu de melhor atriz em uma comédia de TV por "30 Rock", usava um vestido preto com um ombro à mostra e comentou: "É agradável estar toda produzida, e não fazendo piquetes." Ellen Page, que saltou para a fama com a comédia adolescente "Juno", escolheu um minivestido pretinho discreto de Zac Posen e explicou: "Gosto de coisas simples." Os homens, em sua maioria, respeitaram a tradição, usando smokings pretos, mas Viggo Mortensen destacou-se por comparecer ao evento num terno risca-de-giz vermelho e azul, com colete e faixa na cintura. "Eu cresci na Argentina e quis usar as cores do meu time de futebol", explicou.