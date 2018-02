Tapete vermelho do Oscar 2014 ganha telão e proteção contra a chuva

O tradicional tapete vermelho ganhou novidades na versão da cerimônia do Oscar 2014. O trecho da Hollywood Boulevard que é coberto para receber as estrelas da cerimônia foi decorado com pôsteres de imagens históricas. São fotos em preto e branco de bastidores de grandes filmes, como a conversa entre Billy Wilder e Marilyn Monroe, durante a filmagem de O Pecado Mora ao Lado, ou ainda o produtor David O. Selznick conversando com Vivien Leigh totalmente paramentada como Scarlett O'Hara, antes de uma tomada de ...E o Vento Levou. Aliás, é possível ver, atrás de Selznick uma enorme câmera e toda a parafernália cinematográfica então usada.

Outra novidade foi a instalação de um telão, que vai de um lado da calçada ao outro e no qual são exibidos os nomes de todos os concorrentes. Como ainda há previsão de chuva no domingo, a área de chegada foi protegida por um teto retrátil, que não impede a entrada da luz solar - quando as estrelas chegam, ainda é dia em Los Angeles.