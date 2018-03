Taj Mahal inspira novo filme de Hollywood Os criadores de um novo filme sobre o Taj Mahal esperam superar as tentativas anteriores de retratar o monumento no cinema, oferecendo um romance épico capaz de agradar ao público tanto indiano quanto ocidental. Pelo menos três filmes de Bollywood ao longo dos anos, além do projeto em preparação do ator britânico Ben Kingsley, rendem homenagem ao monumento ao amor erguido no século 17 pelo imperador Shahjahan em memória de sua mulher Mumtaz. "Taj", um projeto de 25 milhões de dólares que terá atores indianos e também ocidentais, é o acréscimo mais recente a essa lista. A narrativa do roteirista Krishna Shah atraiu a atenção de cineastas de Hollywood, para os quais o texto lembrou "Romeu e Julieta". "Para o mundo externo à Índia, o Taj é um ícone misterioso, e este filme terá vendas garantidas de antemão graças a sua imagem mística", disse Ken Atchity, um dos produtores do filme. "O público em todo o mundo ficará comovido pelo poder do amor que levou à construção do Taj Mahal", disse Atchity à Reuters em entrevista concedida por email. "Sim, o filme terá cenas de canto e dança, mas não à moda maravilhosamente agradável de Bollywood." As filmagens de "Taj", a ser dirigido por Michael Radford, estão programadas para começar na Índia ainda este ano. Shah disse que o pano de fundo do filme será a política do século 17, mas que "Taj" vai focar o amor do imperador e como ele "sobrevive a todas as reviravoltas, sendo imortalizado no monumento". "Não se pode negar os dados históricos e as intrigas da corte, mas, basicamente, 'Taj' é uma pura história de amor", disse Shah à Reuters, também por email. Situado em Agra, o Taj Mahal foi erguido por um exército de pedreiros, trabalhadores com pedras preciosas, trabalhadores braçais e outros especializados em mármore, que passaram 22 anos dedicados à obra. O palácio atrai milhões de turistas todos os anos. "Nunca vi um filme sobre o Taj Mahal que tivesse ressonância junto a um público não indiano, e creio que, com o ressurgimento da cultura e da economia indianas, é chegada a hora de esse filme ser feito", disse Atchity.