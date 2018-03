Tadeu Jungle lança documentário inédito no MIS: 'Amazônia Niemeyer'

O cineasta Tadeu Jungle estreia nesta quarta-feira, 18, o documentário Amazônia Niemeyer, filmado em 2007 mas inédito até hoje. O filme é um mergulho na estrada Belém-Brasília e na vida que acontece ao redor dela, inagurada em 1960 como símbolo do governo Juscelino Kubitschek. A sessão ocorre no MIS (Av. Europa, 158), às 20h, e a entrada é gratuita.

Segundo o diretor, o filme adota procedimentos "não usuais para documentários", como personagens fictícios, e a narração é feita pelos próprios habitantes da beira de estrada, que leem um texto para a câmera.

Filmado em 2007, o road movie tem participações do ator Cacá Carvalho, do cineasta brasiliense Adirley Queirós e do ex-senador Eduardo Suplicy.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Diretora da Mostra de SP fala sobre o que esperar do evento neste ano

São 90 minutos, com 63 pessoas envolvidas, "passando por florestas, desmatamento, religião, sexo, fartura, pobreza, história, lenda, crime, amor, humor, andarilhos, verdades e mentiras", segundo comunicado do diretor.

Em 2010, ele disponibilizou os primeiros 10 minutos do filme. Veja: