'Tá Chovendo Hambúrguer' lidera bilheterias brasileiras

A animação "Tá Chovendo Hambúrguer" liderou as bilheterias brasileiras neste final de semana (de 2 a 4 de outubro) com o faturamento de R$ 2,3 milhões e um público de 213 mil espectadores, segundo o site FilmeB. O filme também entrou em cartaz na versão 3D, que obteve resultados superiores aos da versão convencional.

A animação da Sony, que estreou na sexta-feira, fez sucesso também nos EUA, onde arrecadou US$ 30 milhões em seu primeiro fim de semana de exibição, e deixou comédia romântica "A Verdade Nua e Crua" no segundo lugar, com R$ 1,37 milhões de arrecadação.

Entre os outros três filmes que completam a lista dos cinco que mais faturaram neste fim de semana, dois também são comédias e um é animação. "Se Beber, Não Case" continua na lista como o terceiro que mais arrecadou, com R$ 835 mil, seguido de perto pela animação da Pixar "Up - Altas Aventuras", com R$ 833 mil. O nacional "Os Normais 2" completa lista na quinta posição com R$ 769 mil.