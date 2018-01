Sylvester Stallone vai filmar Rambo 4 no México O ator norte-americano Sylvester Stallone vai protagonizar e dirigir, no México, Rambo 4, anunciou hoje o produtor mexicano Vans Owen, em Guadalajara. Owen, sócio da empresária mexicana Elisa Salinas, disse à imprensa que Stallone está escrevendo o roteiro do filme. Não forneceu maiores detalhes sobre o fato. "Queremos fazer Rambo 4 no México, e o projeto envolverá um orçamento considerável. Esta é uma de nossas próximas produções", assinalou o produtor, sócio do grupo cinematográfico Elisa Salinas. Acrescentou que, entre outros projetos de co-produção com os Estados Unidos, está a filmagem de O Rei da Califórnia, que pode ter como protagonista o ator norte-americano Michael Douglas. O grupo Elisa Salinas foi fundado há quase três anos pela empresária mexicana de mesmo nome, e desde então participou da produção de 26 filmes mexicanos e estrangeiros. Sylvester Stallone ficou conhecido pela atuação em filmes de ação. Além de protagonizar os filmes da série Rambo - o primeiro foi lançado em 1982 - fez sucesso em Rocky, Um Lutador (1976).