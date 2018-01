Sylvester Stallone faz refilmagem de 'Desejos de Matar'

Sylvester Stallone se dedicará à refilmagem de 'Desejos de Matar' (1974), filme que teve Charles Bronson como protagonista em sua versão original. Durante coletiva de imprensa em Los Angeles, feita para divulgar 'Rambo IV', último filme protagonizado por Stallone com estréia prevista para 25 de janeiro nos Estados Unidos, o ator falou sobre seu próximo projeto, no qual será ator, roteirista e diretor. "Contarei a história de um ser humano muito violento, um ex-criminoso que pagou sua dívida com a justiça e que se reintegrou à sociedade. Um dia, algo dá errado e ele volta a ser o vilão. A nova versão de 'Desejo de Matar' será vulcânica", disse Stallone, que pretende contar a história de um modo menos superficial que a versão original. "Existem questões morais que foram colocadas nestes anos mas ainda não receberam resposta. Focarei não só nos criminosos, mas em quem consente que atuem", acrescenta. De acordo com o ator, seu novo projeto será fiel ao tema da vingança por uma tragédia pessoal. "Meu personagem se concentrará em quem permitiu que a violência ocorresse, nos advogados que defenderam o homem que fez mal à sua filha", afirma Stallone. "Sozinho, o meu Paul Kersey saberá exatamente como tratar os criminosos porque conhece sua mentalidade, tendo sido um deles", conclui.