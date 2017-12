'Sweeney Todd' leva Oscar 2008 de Melhor Direção de Arte A atriz indicada Cate Blanchett entregou o prêmio de Direção de Arte a Dante Ferretti; Decoração: Francesca Lo Schiavo, por Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet. Os vencedores agradeceram o diretor Tim Burton além da Academia e a equipe do filme. "Obrigada Johnny Depp e o maravilhoso diretor Tim Burton. Desculpe se esqueci de alguém, estou muito grato", disse Dante Ferretti. Além deles, estavam na disputa O Gângster (Direção de Arte: Arthur Max; Decoração: Beth A. Rubino), Desejo e Reparação (Direção de Arte: Sarah Greenwood; Decoração: Katie Spencer), A Bússola de Ouro (Direção de Arte: Dennis Gassner; Decoração: Anna Pinnock) e Sangue Negro (Direção de Arte: Jack Fisk; Decoração: Jim Erickson. O apresentador da cerimônia, Jon Stewart, brincou com Cate Blanchett quando eles sairam do palco. "Cate é incrível, ela interpreta qualquer um. Ninguém consegue deter Cate Blanchett. Eu, neste momento, estou sendo representado por ela."